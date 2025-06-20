الرياضة

مونديال الأندية| أتلتيكو مدريد يتغلب على سياتل بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1446 هـ      20 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في كأس العالم للأندية بعدما ثأر من خسارته الثقيلة في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، بفوز مريح على سياتل ساوندرز الأميركي 3-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وضع بابلو باريوس أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة استقرت في سقف المرمى.
وأضاف أكسيل فيتسل الهدف الثاني، قبل أن يقلص ألبرت روسناك النتيجة لسياتل في الدقيقة 50.
وأعاد أتلتيكو فارق الهدفين بفضل تصويبة باريوس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

ويلاقي أتلتيكو بوتافوغو البرازيلي بالجولة الثالثة، التي ستحسم هوية المتأهلين إلى دور الـ16.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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