مونديال الأندية| أتلتيكو مدريد يتغلب على سياتل بثلاثية

البلاد (جدة)
استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في كأس العالم للأندية بعدما ثأر من خسارته الثقيلة في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، بفوز مريح على سياتل ساوندرز الأميركي 3-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وضع بابلو باريوس أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة استقرت في سقف المرمى.
وأضاف أكسيل فيتسل الهدف الثاني، قبل أن يقلص ألبرت روسناك النتيجة لسياتل في الدقيقة 50.
وأعاد أتلتيكو فارق الهدفين بفضل تصويبة باريوس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.
ويلاقي أتلتيكو بوتافوغو البرازيلي بالجولة الثالثة، التي ستحسم هوية المتأهلين إلى دور الـ16.
WHAT A GOAL BY PABLO BARRIOS!
WOW 🤯💥👀@Atletienglish are leading 1-0!
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025