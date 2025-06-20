في الكأس الذهبية| الأخضر يتعثر أمام المنتخب الأمريكي

البلاد (جدة)

خسر المنتخب السعودي لقاءه أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية بهدف وحيد، ليحسم الأخير قمة المجموعة الرابعة من منافسات الكأس الذهبية.

أضاع الأخضر فرصة التقدم في الشوط الأول بعدما أهدر فراس البريكان أول فرصة محققة في الدقيقة 20، قبل أن يهدر عبد الرحمن العبود انفراداً سهلاً بالحارس في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني، نجح منتخب أميركا في تسجيل الهدف الوحيد عند الدقيقة 62 بعد متابعة مميزة من كريس ريتشاردز.

بهذه النتيجة، تصدرت أميركا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط لتحسم تأهلها رسمياً إلى الدور ربع النهائي في المركز الأول.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفها منتخبي هايتي وترينداد وتوباغو برصيد نقطة لكل منهما.