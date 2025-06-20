سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

السياسةسمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1446 هـ 20 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض( واس) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا الخميس، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة وزير الدفاع بجمهورية إيرلندا السيد سايمون هاريس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية.