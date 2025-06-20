السياسة

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1446 هـ      20 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض( واس)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا الخميس، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة وزير الدفاع بجمهورية إيرلندا السيد سايمون هاريس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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