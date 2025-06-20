بوتافوغو يصدم باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

البلاد (جدة)
باغت بوتافوغو البرازيلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وتفوق عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم للأندية، صباح اليوم الجمعة.
وضع بذلك بوتافوغو قدماً في الدور ثمن النهائي بوصوله للنقطة السادسة في المركز الأول، فيما يحتل سان جيرمان المركز الثاني بـ3 نقاظ متفوقاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.
نجح بوتافوغو في إيقاف خطورة نجوم سان جيرمان في الشوط الأول، قبل أن يباغت الحارس جيانلويجي دوناروما بهدف جميل حمل توقيع إيغور جيسوس في الدقيقة 36.
غابت الحلول الهجومية على تشكيلة لويس إنريكي، حيث اكتفى بطل فرنسا ببعض المحاولات الخجولة في الشوط الثاني أبرزها بعض الركلات الحرة المباشرة من أشرف حكيمي وخفيتشا كفاراتسخيليا.
واصطدم سان جيرمان بتنظيم دفاعي محكم من لاعبي الفريق البرازيلي الذين استبسلوا حتى صافرة النهاية، ليحققوا فوزاً مذهلاً وسط فرحة جنونية.
EL SALVADOR
EL CRISTO REDENTOR
EL HOMBRE DE BOTAFOGO
DON IGOR JESÚS TUMBANDO AL PSG 🔥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/L4RMk95yQX
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 20, 2025