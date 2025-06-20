استعدادًا للمواجهة التاريخية في سبتمبر.. نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان الرياض

البلاد (الرياض)

وصل إلى العاصمة الرياض مساء أمس (الخميس) بطل العالم المكسيكي ساول “كانيلو” ألفاريز والنجم الأمريكي تيرينس كروفورد، وذلك استعدادًا للمشاركة في المؤتمر الصحفي الأول ضمن الجولة الإعلامية العالمية لـ”نزال القرن”، والذي يُقام مساء اليوم (الجمعة) على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، بتنظيم من موسم الرياض.

حيث ستشهد الرياض تدشين الجولة بمؤتمر صحفي هو الأول ضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية التي ستنقل أجواء المواجهة المنتظرة إلى جماهير الملاكمة حول العالم، حيث يلتقي البطل العالمي “كانيلو” ألفاريز، صاحب سجلٍ حافل بـ62 انتصارًا (منها 39 بالضربة القاضية)، مع خصمه الأمريكي تيرينس كروفورد، الذي يخوض النزال بسجل مثالي بلغ 41 فوزًا دون أي خسارة، منها 31 بالضربة القاضية.

ويُعد هذا المؤتمر أول محطة في الجولة الإعلامية التي ستنتقل من الرياض إلى نيويورك للمشاركة في فعالية Fanatics Fest يوم الأحد المقبل، على أن تختتم في مدينة لاس فيغاس يوم الجمعة القادمة، في إطار حملة ترويجية عالمية تسبق أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة الحديثة.