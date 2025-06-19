91 اسماً محظوراً على المؤسسات الأهلية والصناديق العائلية

البلاد ( الرياض )

حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 91 اسمًا مقترحًا يحظر استخدامها في تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية.

وبحسب مشروع دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، الذي نشره المركز على منصة استطلاع، تضمنت الأسماء كلًا من: إقليمي، إقليمية، أميري، أميرية، أهلية، أميريه، أهلية، أهليه، الأهلية، الأميري، الأميرية، الأميريه، الأهليه، الإقليمية، الإقليمي، الإقليميه، البر، الخيريه، الخيري، الخيرية، الخليجي، الدولي، الدولية، الدوليه.

وشملت الأسماء أيضا: خليجي، خليجية، دولي، دولية، سعودي، سعودية، سعوديه، صندوق، عالمي، عالمية، عالميه، عربي، عربيه، فرع، مؤسسة، مؤسسه، مركز، مشروع، مكتب، ملكي، ملكية، ملكيه، وطني، وطنية، وطنيه، ، أميريه، الأميري، الأميرية، الأميريه.

وأشار المشروع إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، وهي أن يعبر اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق، عن طبيعة نشاطها وخدماتها المقدمة بوضوح، وأن يكون فريدًا وغير مكرر تمامًا، وألا يقل طوله عن ثلاثة أحرف، وألا يدل الاسم على أي تعبير أو إشارة أو رسم يتضمن إساءة للدين، أو يتطابق أو يتشابه مع رموز ذات طابع ديني، أو يحتوي على أي تعبير أو إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة.ومن بين مبادئ تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، ألا يحتوي الاسم على شعارات عامة، أو أعلام، أو رموز وأسماء المرتبطة بالمملكة أو بالدول التي تعاملها بالمثل، أو بالدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفًا فيها، أو بمنظمات دولية أو حكومية، وكذلك تجنب أي تقليد لهذه الشعارات أو الرموز أو الأسماء، إلا في حال الحصول على تصريح رسمي من الجهة المالكة لها.

وشملت المبادئ أيضًا، ألا يشتمل الاسم على أسماء المناطق، أو المدن، أو القبائل، أو الأماكن العامة، وأن يتم تجنب استخدام الأسماء التي قد تُضلل الجمهور، أو التي تتطابق أو تتشابه مع أسماء الخدمات المرتبطة بأنشطة الجهات الحكومية، أو التي تشتق من أسماء منصات أو خدمات أخرى.

يذكر أن المشروع يهدف إلى بيان الأسس والمبادئ التوجيهية التي تُعتمد في عملية اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقديم إطار عمل يضمن انسجام الاسم مع رؤية وأهداف الكيان، كما تسعى الوثيقة إلى تعزيز تنمية القطاع من خلال توضيح الإجراءات المتبعة في اختيار الأسماء بشكل منهجي وفعّال.

وتعد عملية اختيار اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق خطوة أولى ومهمة؛ للحصول على الترخيص لممارسة النشاط؛ إذ يلعب الاسم دورًا محوريًا في توضيح الهدف والرسالة التي تسعى الجمعية أو المؤسسة أو الصندوق لتحقيقها.