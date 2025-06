مونديال الأندية| يوفنتوس يتغلب على العين بخماسية

البلاد (جدة)

تعرض العين الإماراتي لخسارة مؤلمة أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة، في ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

اعتمد العين من البداية على أكثر من لاعب جديد؛ منهم الحارس المخضرم روي باتريسيو، الذي انضم فقط لخوض المونديال، ورامي ربيعة القادم من الأهلي المصري، لكن الفريق عانى من غياب الانسجام.

منح راندال كولو مواني الأسبقية ليوفنتوس في الدقيقة 11 من رأسية مذهلة، قبل أن يدعم فرانشيسكو كونسيساو تقدم السيدة العجوز بهدف ثان في الدقيقة 21.

وزاد يوفنتوس من متاعب العين بتسجيل هدفين إضافيين قبل نهاية الشوط الأول عبر كينان يلدز ومواني في الدقيقتين 31 و45+4.

ومن تصويبة مباغتة، سجل كونسيساو هدفه الشخصي الثاني في المباراة والخامس لفريقه مع حلول الدقيقة 58.

تصدر بذلك يوفنتوس المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر سيتي الذي فاز 2-0 على الوداد المغربي.

