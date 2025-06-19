مونديال الأندية| سالزبورغ يعبر باتشوكا ويتصدر مجموعة الهلال والريال

البلاد (جدة)

بعد توقف طويل بسبب سوء الأحوال الجوية، انتزع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي فوزًا ثمينًا من باتشوكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثامنة.

وضع أوسكار غلوخ سالزبورغ في المقدمة في الدقيقة 43 من تسديدة رائعة، قبل أن يوقف الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

بعد توقف استغرق حوالي 90 دقيقة، أدرك بريان غونزاليس التعادل لباتشوكا في الدقيقة 56، قبل أن يهدي البديل كريم أونيسيو الفوز لبطل النمسا بتسجيل الهدف الثاني قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة بضربة رأس.

وحقق بذلك سالزبورغ فوزه التاريخي الأول في أول مباراة بمونديال الأندية.

بهذا الفوز، تصدر سالزبورغ المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يليه فريقا الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني برصيد نقطة لكل منهما.

ويلتقي الهلال مع سالزبورغ، فيما يواجه ريال مدريد باتشوكا في مباريات الجولة الثانية.