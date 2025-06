مونديال الأندية| الأهلي يخسر أمام بالميراس بثنائية

البلاد (جدة)

خسر الأهلي المصري بهدفين نظيفين أمام بالميراس البرازيلي اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً على الأراضي الأميركية.

تصدر بالميراس المجموعة الأولى بعد هذا الفوز الثمين على بطل إفريقيا، حيث رفع رصيده لأربع نقاط من مباراتين، بينما يملك الأهلي نقطة واحدة، وأصبح بحاجة للفوز على بورتو بأكثر من هدفين في ختام المجموعة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويلتقي بورتو مع إنتر ميامي في وقت لاحق من اليوم، ويملك كل منهما نقطة واحدة.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول عندما أشهر الحكم أنطوني تايلور البطاقة الحمراء للاعب بالميراس رافاييل فيغا، بعد تدخل على عنيف على أحمد سيد “زيزو”، قبل أن يستدعيه حكم الفيديو المساعد ليلغي الطرد، وبرّر الحكم قراره بأن قدم فيغا كانت في ارتفاعها الطبيعي عن الأرض.

وانتزع بالميراس التقدم بعد أربع دقائق فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، عندما أرسل أنيبال مورينو ركلة حرة حولها وسام أبو علي مهاجم الأهلي بالخطأ في مرماه.

وعزز الفريق البرازيلي من تفوقه من هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى البديل خوسيه لوبيز تمريرة من البديل الآخر ماوريسيو، وانطلق نحو مرمى محمد الشناوي، ليُضيف الهدف الثاني من وضع انفراد في الدقيقة 59.

وتوقفت المباراة لما يقرب من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل استئنافها مرة أخرى.

ولم تسفر تغييرات خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي عن جديد؛ لينتهي اللقاء بتفوق بالميراس بهدفين.

Should Raphael Veiga receive a red card or a yellow card for this foul? Let us know your thoughts! 👇

48' ⚽ GOAL! We have the first goal of Group A: Abou Ali with the unlucky header for an own goal and @Palmeiras lead! 💚

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/n7SLHp4eOU

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025