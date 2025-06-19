الرياضة زيادة الفرق لـ 48| الفيفا ينوي إسناد مونديال الأندية المقبل لأمريكا

البلاد (جدة)

لم يكد الدور الأول من النسخة الموسعة الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2025 يلفظ أنفاسه بعد، إلا وخرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باقتراح حول منح تنظيم النسخة المقبلة المقرر لها بعد أربع سنوات في 2029 للولايات المتحدة الأميركية مرة أخرى. أكدت شبكة UOL البرازيلية أن مسؤولي فيفا يدرسون إعادة تنظيم كأس العالم للأندية في أميركا عام 2029، وبتعديلات أخرى ستثير جدلاً كبيراً دون شك، وسط الانتقادات العديدة التي واجهتها هيئة جياني إنفانتينو بسبب ضغط المباريات على الأندية واللاعبين. وذكر الخبر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يُفكر بجديّة كبيرة في زيادة عدد الفرق المشاركة خلال النسخة القادمة، لتصل إلى 48 فريقاً، في تغيير أكدت صحيفة The Guardian البريطانية أنه يحظى بتأييد بعض الأندية الأوروبية التي لم تتمكن من المشاركة في النسخة الحالية أمثال ليفربول وأسنال وبرشلونة وميلان. وسيتسبب التغيير المُرتقب في رفع الحظر الذي يحدُّ من مشاركة عدد الأندية من نفس البلد حسب تصنيف أداء الفرق في دوري أبطال أوروبا، والذي تسبب في غياب فرقٍ كبيرة عن المشاركة في النسخة الحالية. بجانب الجدل المنتظر حول عدد فرق البطولة، وإعادة تنظيم نسخة من كأس العالم للأندية بهذا النظام من الأساس، يبرز جدلٌ آخر حول مكان استضافة الحدث، حيث يرى الكثيرون أن البلد الذي يستضيف كأس العالم، هو من يملك الحق في تجربة تنظيم بطولة كهذه قبل سنة من المونديال. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجدل القائم يتم التغلب عليه من خلال الجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث كشفت BFMTV الفرنسية عن تخصيص ما يزيد على 874 مليون يورو لجوائز كأس العالم للأندية، والذي وُصِف على أنه “أكبر جائزة مالية تُمنح لبطولة تضم دور مجموعات وأدوار خروج المغلوب”. وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قد انتقد بشدة النظام الجديد لمونديال الأندية، قبل أن يهاجم “الفيفا” في حوار مع إذاعة COPE قائلا: “لا تجيد هذه المؤسسات إصلاح الأمور إلا بإنشاء مسابقات جديدة أو صيغ جديد أو زيادة الفرق”.