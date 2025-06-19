تنفيذ 13 رحلة عبور من مطار عرعر.. خطة محكمة لتفويج 76 ألف حاج إيراني

البلاد (عرعر)

في إطار جهودها المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وضعت المملكة خطة عمل شاملة؛ لتنسيق مغادرة نحو 76 ألف حاج إيراني، عبر تنظيم خمس إلى ست رحلات يوميًا من المدينة المنورة إلى منفذ جديدة عرعر، ضمن مسار دقيق يراعي السلامة والانسيابية.

وتبدأ مراحل التفويج بنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف، ثم توجيههم إلى منفذ جديدة عرعر؛ استعدادًا لمغادرتهم الأراضي السعودية وعودتهم إلى وطنهم. وتُدار هذه العملية عبر تنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات السعودية المختصة، التي تسخّر طواقم بشرية وتقنية لضمان التنفيذ الفاعل للخطة، رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة.

يأتي هذا التحرك الإنساني، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بتقديم أقصى درجات الرعاية والتيسير للحجاج الإيرانيين، بما يضمن عودتهم سالمين إلى أسرهم، ويُجسد التزام المملكة الراسخ بخدمة الحجاج من مختلف الجنسيات دون استثناء.

وقد أثمرت هذه الجهود عن تنفيذ 13 رحلة جوية حتى الآن من مطار عرعر الدولي، نُقل خلالها أكثر من ستة آلاف حاج إيراني بنجاح إلى المنفذ الحدودي، في مشهد يعكس مدى الكفاءة العالية، التي تدار بها عمليات التفويج، حتى في أصعب الظروف.