المحليات

تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1446 هـ      19 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتسمية إحدى حدائق مدينة الرياض باسم عبدالله العلي النعيم ـ رحمه الله ـ وذلك تكريمًا لإسهاماته عندما كان أمينًا للعاصمة.
وتمثل التسمية اهتمامًا من سمو أمير منطقة الرياض، ووفاءً للإنجازات التي حققها النعيم ـ رحمه الله ـ حيث كان له دور محوري في النهوض بالمشهد الحضري لمدينة الرياض، وأسهم في تنفيذ مشاريع ومبادرات رفعت جودة البنية التحتية، وأضفت طابعًا حضريًا حديثًا على العاصمة طوال خدمته أمينًا للعاصمة منذ عام (1396)هـ (1976م) إلى عام (1411هـ) (1991م).
تأتي مبادرة التسمية لدمج الرمز المعنوي لشخصية الأمين الأسبق مع فضاء عام مفتوح يخدم المجتمع، ما يُضفي بُعدًا إنسانيًا وحضريًا يعزز الذاكرة المؤسسية للمدينة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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