تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم

البلاد (الرياض)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتسمية إحدى حدائق مدينة الرياض باسم عبدالله العلي النعيم ـ رحمه الله ـ وذلك تكريمًا لإسهاماته عندما كان أمينًا للعاصمة.

وتمثل التسمية اهتمامًا من سمو أمير منطقة الرياض، ووفاءً للإنجازات التي حققها النعيم ـ رحمه الله ـ حيث كان له دور محوري في النهوض بالمشهد الحضري لمدينة الرياض، وأسهم في تنفيذ مشاريع ومبادرات رفعت جودة البنية التحتية، وأضفت طابعًا حضريًا حديثًا على العاصمة طوال خدمته أمينًا للعاصمة منذ عام (1396)هـ (1976م) إلى عام (1411هـ) (1991م).

تأتي مبادرة التسمية لدمج الرمز المعنوي لشخصية الأمين الأسبق مع فضاء عام مفتوح يخدم المجتمع، ما يُضفي بُعدًا إنسانيًا وحضريًا يعزز الذاكرة المؤسسية للمدينة.