الرياضة مونديال الأندية| “متروفيتش” يُنعش حظوظ الهلال أمام سالزبورج

محمد الجليحي (الرياض) تنفس مدرب الهلال سيمون إنزاغي الصعداء بشأن إصابة المهاجم الصربي ميتروفيتش بعد التقييم الإيجابي للاختبارات، التي اجراها للإصابة التي لحقت به خلال التدريبات الماضية؛ استعداداً لمواجهة ريال مدريد، وفي حال تأكدت إيجابية الاختبارات غداً الجمعة، فمن المتوقع مشاركته في المباراة القادمة ضد سالزبورغ النمساوي في ثاني مواجهات بطولة مونديال أندية العالم. ولايزال البرازيلي كايو وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني يتلقون العلاج من الإصابات التي لحقت بهم. وقد عانى الهلال منذ العام الماضي من الإصابات المتكررة لنجومه، وخسر الكثير منهم في نزالات مهمة؛ ما ساهم في خروج الأزرق ببطولة وحيدة فقط وهي كأس السوبر السعودي. ويخوض الهلال غمار بطولة أندية العالم بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2021، التي أهلته للمشاركة العالمية ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.