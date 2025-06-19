الميديا العالمية تبرز تعادل الهلال مع ريال مدريد

البلاد (جدة)

أبرزت الميديا والمواقع العالمية، وتفاعلت مع سقوط ريال مدريد في فخ التعادل مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

صحيفة “MARCA” الإسبانية كتبت في عنوان رئيسي:”خيبة أمل”، مضيفة : “تعثر ريال مدريد في أول مباراة له في كأس العالم للأندية. انتهت مشاركة تشابي ألونسو الأولى بتعادل متواضع أمام الهلال، وسيتعين عليه بذل قصارى جهده ضد باتشوكا، إذا أراد البقاء في المنافسة”.

أما صحيفة “Mundodeportivo” فكتبت: “ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو يبدأ بتعادل متواضع أمام الهلال”.

وتحدثت إذاعة “RMC” عن فشل ريال مدريد في أول مباراة له في كأس العالم للأندية، مشيرة أن تشابي ألونسو في أول مباراة له على دكة بدلاء ريال مدريد، لم يحقق معه الفريق سوى التعادل أمام الهلال السعودي.

وأشادت شبكة “ESPN” بتألق ياسين بونو بعد تصديه الرائع لركلة جزاء فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، وقيادة الهلال إلى تحقيق نتيجة كبيرة ضد عملاق أوروبا.