البرتغالي كونسيساو يقترب من قيادة النصر

البلاد (الرياض)
أفاد تقرير إيطالي بأن سيرجيو كونسيساو المدرب السابق لميلان، هو أبرز مرشّح لقيادة النصر السعودي.
صحيفة La Gazzetta dello Sport أوردت أن لوتشيانو سباليتي، الذي أقيل أخيراً من تدريب منتخب إيطاليا، رفض عرضاً بقيمة 18 مليون يورو سنوياً لتدريب فريق كريستيانو رونالدو، وهذا ما دفع إدارة النصر لعرض المنصب على كونسيساو.
المدرب البرتغالي عُزل من تدريب ميلان، الذي تعاقد معه ديسمبر 2024 خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا.
أحرز كونسيساو كأس السوبر الإيطالي، في أول مباراتين خاضهما مع ميلان، لكنه فشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.
ويبحث النصر عن مدرب، بعدما أفادت معلومات بتوصّل مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي إلى اتفاق مع فيورنتينا، وينتظر أن يعفيه النصر من مهامه.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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