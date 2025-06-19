“الاستثمارات” يطلق شركة لبناء وتشغيل “إكسبو 2030”

البلاد (الرياض)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس) إطلاق “شركة إكسبو 2030 الرياض”، المملوكة بالكامل للصندوق، والتي ستعمل على بناء وتشغيل مرافق معرض “إكسبو 2030 الرياض” الأول من نوعه في المملكة، واستثمار مرافقه على المدى الطويل.

ويغطي المخطط الرئيسي لـ”إكسبو 2030 الرياض” مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون بذلك أحد أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، ويرتبط مباشرة بالعديد من المواقع الرئيسية البارزة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 40 مليون زيارة، وستتولى الشركة تحويل المعرض بعد انتهائه إلى قرية عالمية، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق سعد الكرود: إن الشركة ستستفيد من منظومة الصندوق المتنوعة محلياً وعالمياً، ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وستطلق الشركة عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات.

وسيعزز معرض “إكسبو 2030″، المقرر انعقاده في الفترة (1 أكتوبر 2030 – 31 مارس 2031)، جاذبية مدينة الرياض للأعمال والشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع العواصم تحولاً في العالم، تجمع بين مفاهيم الاستدامة والربط وجودة الحياة.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة المعرض ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ خلال مراحل البناء؛ قرابة 241 مليار ريال، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في حين ستبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمرحلة التشغيلية نحو 21 مليار ريال