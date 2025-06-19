استقبل السديس والأئمة وأشاد بالخدمات.. المفتي: »رئاسة الحرمين» أثرت تجربة ضيوف الرحمن في الحج

البلاد (الطائف)

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أمس (الأربعاء)، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة إمام الحرم المكي بدر التركي، وإمام الحرم المكي الدكتور الوليد الشمسان، ووفدًا من قيادات رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام، والمسجد النبوي.

وأشاد المفتي بالجهود والإنجازات الكبيرة، التي حققتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم في موسم حج عام 1446 هجرية، مبينًا أن الحرمين الشريفين لهما من المكانة ما هو معلومٌ في الشريعة وفي قلوب المسلمين.

‏ واستعرض رئيس الشؤون الدينية لسماحة المفتي الجهود، التي قامت بها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج، كما قدم له شرحًا موجزًا عن الخطة الإستراتيجية، التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية لموسم العمرة في عام 1447هـ.

وثمّن رئيس الشؤون الدينية دعم سماحة مفتي عام المملكة لنشر رسالة الحرمين الشريفين، ونشر هدايات الإسلام؛ وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمدّ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، بما يحقق رسالة الدين، وريادة المملكة العربية السعودية. وشكر رئيس الشؤون الدينية سماحته على ما تلقاه الرئاسة من دعم وتوجيه ومؤازرة من مقام سماحته- حفظه الله- ورفع الشكر الخالص للقيادة الرشيدة على ما توليه للحرمين الشريفين والرئاسة من دعم ورعاية.