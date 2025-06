مونديال الأندية| صنداونز يفوز على أولسان الكوري.. ويتصدر

البلاد- جدة

لم يهدر ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي فرصة تعادل فلومينينسي وبوروسيا دورتموند، وتمكن من الفوز 1-0 على أولسان الكوري الجنوبي في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

تأخر انطلاق المباراة عن موعدها المُحدد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في أورلاندو الأمريكية، حيث صادف وقت انطلاق اللقاء وجود عاصفة رعدية، فرضت تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق خوفاً من حدوث كارثة.

سجّل المهاجم الجنوب إفريقي إكرام راينيرز هدفاً رفضه الحكم الفرنسي كيلمون توربان بعد مرور نصف ساعة لعب، بسبب لمس اللاعب للكرة بيده قبل الدخول، غير أن ذلك لم يمنعه من المحاولة مرة أخرى للتسجيل.

وبحلول الدقيقة 36، نجح ذات اللاعب في تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد انفراد مع الحارس الكوري، إثر تلقيه تمريرة حاسمة من الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو، وهو الهدف الذي حافظ عليه ممثل القارة السمراء ليتصدر المجموعة ويُعزز آماله في التأهل.

ورغم تفوق صنداونز في المباراة، فإن أولسان كان قادراً على الخروج بنقطة ثمينة، إذ أضاع فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 80، إثر انفراد تألق فيه الحارس رونوين ويليامز.

وشهدت المباراة تطبيق قانون جديد لأول مرة، حيث احتسب الحكم الفرنسي توربان مخالفة على صنداونز بسبب احتفاظ الحارس ويليامز بالكرة لمدة 8 ثوان مع تحويل الكرة إلى ركلة ركنية للفريق الكوري الجنوبي.

36' MAMELODI SUNDOWNS GOAL | Rayners

The net ripples — @Masandawana strike first! 💥🇿🇦

Watch Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns FC on SuperSport / All FIFA Club World Cup games on https://t.co/i0K4eUtwwb #UHDEST pic.twitter.com/AKxAoVwyEp

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025