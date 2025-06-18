دوري المقاتلين المحترفين.. هتان السيف تتوعد نور الفليطي

محمد الجليحي(الرياض)

اشتعلت أجواء التحدي قبل أن يُقرع جرس النزال المرتقب في دوري المقاتلين المحترفين (PFL MENA)، حيث تبادلت المقاتلة السعودية هتان السيف، واللبنانية نور الفليطي تصريحات نارية، تعكس حجم الاستعداد والندية المنتظرة في نزال 4 يوليو على أرض الصالات الخضراء في الرياض.

وفي مؤتمر صحفي يسبق انطلاق البطولة، أظهرت كل من السيف والفليطي جاهزيتهما التامة وسط أجواء من الثقة والتصميم، لتكون المواجهة أكثر من مجرد نزال.. إنها معركة إرادات.

السيف: “لا يهمني اسم منافستي

أوضحت هتان السيف أن سر التفوق في رياضة القتال ليس لحظة عابرة، بل التزام كامل من البداية إلى النهاية، مؤكدة: “الفوز لا يأتي صدفة، بل هو نتيجة السعي المستمر والتفاني. أنا مستعدة لأي خصم، ولكل نزال طريقته”.

وعن الانتقادات التي تواجه المقاتلات العربيات، ردّت السيف بثقة:” لا ألتفت لآراء تقليدية ترى أن هذه الرياضة لا تناسب النساء. أنا أفعل ما أحب، وأمضي نحو هدفي”.

الفليطي: “أحب المفاجآت”

من جهتها، عبّرت نور الفليطي عن حماسها الكبير لخوض النزال، مؤكدة أنها لطالما انتظرت فرصة الدخول إلىPFL MENA. وعندما طُرح عليها اسم هتان السيف، لم تتردد قائلة: “أحترم هتان كمقاتلة، لكنها ستواجهني، وأنا أقوى. سأفاجئ الجميع داخل القفص”.

وأكدت الفليطي أن النزال سيحمل الكثير من الإثارة: “توقعوا نزالاً ممتعاً.. لا أرى صعوبة في القتال، بل أستمتع به”.

معركة مرتقبة برائحة الكبرياء والشغف

بين ثقة السيف ووعود الفليطي، يبدو أن الرياض ستشهد نزالاً من نار، عنوانه: من تثبت أنها الأقوى على أرض الحلبة؟ الجميع بانتظار الإجابة.