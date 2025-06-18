“الحج” تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج

البلاد _ جدة

أنهت وزارة الحج والعمرة تسليم نموذج التوعية الشامل لمكاتب شؤون الحجاج؛ بهدف توفير إطار منهجي ومرجعي شامل للتوعية، في خطوة تأتي للتحسين المستمر لتجربة ضيوف الرحمن، الذي يعد بمثابة وثيقة إرشادية مبنية على أفضل الممارسات في توعية الحجاج، وذلك في إطار توحيد الجهود التوعوية المقدمة لضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن هذا النموذج يعزز من دورها المحوري في تصميم نماذج العمل، التي تهدف لمشاركة المعارف المكتسبة بناء على أفضل الممارسات في توعية ضيوف الرحمن؛ لتقدم إطارًا ومرجعًا لعملية التوعية، حيث صممت الوزارة النموذج لتسهيل تطبيقه، بثلاث مستويات متفاوتة من التفعيل؛ حيث تم وضع اعتبار اختلاف مستويات التفعيل للتوعية، بحسب ممكنات كل بعثة لتيسير عملية اختيار النموذج الأمثل حسب الممكنات المتاحة.

وتوفر وزارة الحج والعمرة عبر مركز توعية ضيوف الرحمن جميع خدمات الدعم والمساندة لمكاتب شؤون الحجاج؛ لتسهيل عملية اختيار وتفعيل نموذج التوعية الشامل حسب المستويات المناسبة لكل مكتب، داعية مكاتب شؤون الحجاج إلى ضرورة بدء عملية تفعيل نموذج التوعية الشامل، ضمن خطط موسم حج 1447هـ.