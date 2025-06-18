الأخضر يدشن تدريباته في أوستن استعداداً لمواجهة أمريكا ضمن الكأس الذهبية

دشّن المنتخب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، معسكره في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، مساء غدٍ الخميس، على استاد “Q2” بمدينة أوستن.

ووصلت بعثة “الأخضر”، مساء الثلاثاء، إلى مدينة أوستن قادمة من مدينة سان دييغو، وكان في استقبالها سعادة القنصل العام في هيوستن، شافي العتيبي. وقد عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن شكره وتقديره لقنصلية المملكة على حفاوة الاستقبال وتسهيل كافة الإجراءات.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملاعب جامعة “سانت إدوارد”، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، ثم أُقيمت تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، واصل الثنائي حسن كادش ومهند آل سعد برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم “الأخضر”، اليوم الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية تُقام عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت أوستن، على ملاعب جامعة “سانت إدوارد”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة من زمن الحصة.