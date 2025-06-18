إنزاغي: الهلال فريق كبير.. ومستعدون لمواجهة ريال مدريد

البلاد- جدة

حسم سيموني إنزاغي مدرب الهلال موقفه من مشاركة مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش في المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات الفريقين ضمن كأس العالم للأندية 2025.

وأكد المدرب الإيطالي أن مهاجمه الصربي لن يشارك في المواجهة الأولى أمام النادي الملكي، بسبب شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية، قبل أن يتحدث عن طموحاته وأهدافه مع “الزعيم” في كأس العالم للأندية.

واستهل إنزاغي كلامه في المؤتمر الصحفي، قائلاً: “هناك الكثير من التوقعات لمباراتنا الأولى، حاولنا الاستعداد بأفضل طريقة، لكن لم يكن هناك وقت كافٍ، لم نتدرب إلا أربع مرات، ورغم ذلك، أظهر اللاعبون جدية كبيرة في الأيام الماضية”.

وحول الأجواء الحارّة في أمريكا، علّق مدرب إنتر ميلان السابق: “الطقس مختلف في ميامي مقارنة بواشنطن، هنا الجو أكثر سخونة، لكننا مستعدون للمواجهة، لقد تأقلمنا مع الأجواء”، وأضاف حول المنافسة في كأس العالم للأندية: “أفضل الفرق في العالم هنا، وجميعهم في منافسة قوية بينهم”.

وأظهر إنزاغي ثقة في فريقه رغم كونه غير مرشح أمام الملكي، وقال: “كلنا ثقة في أنفسنا، لقد بذلنا قصارى جهدنا لتقوية الفريق، ونسعى للوصول إلى أبعد حد ممكن في مونديال الأندية”، وأضاف: “طموحي وطموح النادي يتمثل في السعي للنمو أكثر”.

وأكمل المدرب الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا: “نطمح لجعل الهلال أحد أفضل الأندية في كرة القدم، أنا أعمل في مناخ ممتاز منذ البداية، مرافق النادي رائعة وكل شيء ممتاز”، قبل أن يؤكد أنه سيفتقد الإنتر بعد 4 سنوات من العمل، لكنه اعترف بأن توقيت المغادرة والقدوم إلى الرياض ملائم.

وحول منافسه الإسباني، قال إنزاغي: “ريال مدريد فريق غني عن التعريف، أنا وتشابي ألونسو نعيش نفس الحالة كوننا مدربين جديدين، لكني أعرف أسلوبه الذي كان يعتمده في باير ليفركوزن”.

وأضاف: “لن أغير الكثير في أسلوب الهلال بسبب ضيق الوقت بين قدومي وموعد مواجهة الريال”.

وبينما أكد إنزاغي أن اللاعبين مستعدون للتأقلم مع أسلوب لعبه، أشاد إنزاغي بزعيم الأندية السعودية وقال: “الهلال نادٍ صاحب تاريخ عريق، أتمنى أن تدعمنا الجماهير وتثمن عملنا، نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، مستواهم فاق حجم توقعاتي”.