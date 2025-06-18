أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة

البلاد _ جنيف

أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات المستمرة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال في بيان للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى: إن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.