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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي وممثلة الاتحاد الأوروبي المستجدات

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1446 هـ      17 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد _ الرياض
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية السيد أنتونيو تاجاني. وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية.
كما تلقى سمو وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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