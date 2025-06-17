مدير الجوازات يقف على خدمات الحجاج بمطار المدينة

البلاد _ المدينة المنورة

وقف المدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ.

وأكد اللواء الدكتور صالح المربع أن المديرية العامة للجوازات سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية كافة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ لتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.