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مدير الجوازات يقف على خدمات الحجاج بمطار المدينة

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1446 هـ      17 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد _ المدينة المنورة
وقف المدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ.
وأكد اللواء الدكتور صالح المربع أن المديرية العامة للجوازات سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية كافة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ لتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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