توزيع سلال غذائية للمحتاجين في سوريا

البلاد _ دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.211 كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 3.211 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا. كما وزع مركز الملك سلمان 2.020 سلة غذائية في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 2.020 أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق؛ وذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

من جهة ثانية، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2025 م، من انتزاع 1.317 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها: 38 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.276 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و802 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب تم نزع 34 لغمًا مضادًا للدبابات و460 ذخيرة غير منفجرة، ونزع 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو حتى الآن إلى 2.456 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 500 ألف لغم، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.