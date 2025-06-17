تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران

البلاد _ جدة

تفقّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس (الاثنين)، مقارّ إقامة الحجاج الإيرانيين بمكة المكرمة؛ بهدف الاطمئنان على أوضاعهم والوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد- حفظهما الله- بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وفي سياق الجولة، زار النائب مكتب شؤون الحجاج الإيرانيين بمكة المكرمة، والتقى رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي بيات، وبُحثت خلال اللقاء الترتيبات والآليات، التي تكفَل راحتهم وسلامتهم طيلة مدة بقائهم في المملكة.

وأعرب الدكتور علي بيات خلال اللقاء عن بالغ شكره وامتنانه؛ لما يجده الحجاج الإيرانيون من رعاية واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية كافة؛ لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن، وضمان راحتهم وسلامتهم.

من جهة ثانية، يواصل الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطته الخدمية والتنظيمية لحجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن جهود المملكة في ظل الظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية، وحرصًا على تلبية جميع متطلباتهم، وتوفير جميع الخدمات لهم لعودتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم -بإذن الله تعالى-.

وسخر الأمن العام إمكاناته كافة لتيسير حركة وتنقل ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتكامل مع الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة في أثناء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف والمعالم التاريخية، ومتابعة سير الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وصولًا إلى مطار عرعر.