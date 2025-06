تشيلسي يعبر لوس أنجلوس بثنائية في مونديال الأندية

البلاد- جدة

تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره لوس أنجلوس إف سي الأميركي بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقام حالياً على الأراضي الأميركية حتى 13 يوليو المقبل.

افتتح بطل دوري المؤتمر الأوروبي النتيجة عند الدقيقة 33 بمهارة فردية عالية للجناح الدولي البرتغالي بيدرو نيتو، بعد أن راوغ المدافع داخل منطقة الجزاء قبل التسديد في الزاوية الضيقة.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا أول تغييرين بنزول إنزو فرنانديز ومالو جوستو بدلاً من روميو لافيا وريس جيمس؛ من أجل ضبط وسط الملعب.

وأخذ ليام ديلاب القادم من إبسويتش تاون في فترة الميركاتو الاستثنائي مطلع الشهر الجاري، مكان المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64، وشهدت نفس الدقيقة مشاركة تيريك جورج محل مادويكي.

واستمر تشيلسي في التركيز على المرتدات، ليحرز لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف تأكيد الفوز، في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة تصدر تشيلسي المجموعة الرابعة (D) برصيد 3 نقاط “مؤقتاً” لحين انتهاء مباراة فلامنغو البرازيلي والترجي التونسي التي ستقام في وقت لاحق من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

33' ⚽ GOAL! Pedro Neto nets the first goal for @ChelseaFC 🔥

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHELAF pic.twitter.com/DAnKWNXDGo

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025