الرياضة بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر

البلاد- الرياض أعلن ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر عن بدء رحلة التقاضي ضد ناديه السابق، بعد دقائق من إعلان فسخ عقده بعد تغريدة نشرها قبل أيام قليلة. وكتب الجمعان على منصة X بعد دقائق من إعلان فسخ عقده اليوم الاثنين: “جمهور النصر الحبيب ثمن المحبة والإخلاص والصدق والصراحة معكم كان كبيراً ومكلفاً”. وأضاف: “اليوم تم إنهاء خدماتي بطريقة أراها غير مهنية وغير لائقة وغير مقبولة، لذلك ستبدأ رحلة تقاضي بيني وبين الإدارة التي تدير نادينا ومن له حق سيناله”. وأعاد الجمعان نشر كلمات من بيان النصر بخصوص سبب فسخ عقده، وقال: لجمهور العالمي أقول الله يعينكم”. وخرج النصر بموسم محبط جديد حيث فشل في الفوز بأي لقب ولم ينافس على لقب الدوري السعودي، ولم يتأهل حتى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم امتلاك مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم العالمية بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو. وكان النصر قد أصدر بياناً في وقت سابق الاثنين وقال: “في إشارة إلى ما تم رصده في التغريدة المنسوبة للأستاذ ماجد محمد السرور عبر منصة X بتاريخ 12 يونيو 2025 فإنها تضمنت معلومات غير صحيحة، وهي محاولة منه للتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة”. وأضاف المجلس أنه كان قد قرر تجميد صلاحيات ماجد الجمعات في 8 مايو “والتحقيق في صحة ما ورد من بلاغات.. قام الرئيس التنفيذي خلال فترة التحقيق بمخالة التزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدة من حسابه الشخصي والإضرار بسمعة الشركة عبر منصات التواصل”. وتابع البيان: “بعد اتخاذ المجلس كافة الإجراءات النظامية ومنح الرئيس التنفيذي حقه في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، قرر مجلس الإدارة بالإجماع فسخ عقد الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر”.