الترجي يخسر بثنائية أمام فلامنغو في مونديال الأندية

خسر فريق الترجي التونسي في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامنغو البرازيلي 2-0 مساء الاثنين في الولايات المتحدة.
بهذا الفوز، تقاسم فلامنغو صدارة المجموعة الرابعة مع تشيلسي الذي فاز بالنتيجة ذاتها على لوس أنجلوس الأميركي.
استحوذ فلامنغو على الكرة منذ الدقائق الأولى، حتى نجح في التقدم من أول فرصة بهدف خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17، بعدما استغل ارتباكاً دفاعياً بين لاعبي الترجي.
واكتفى الترجي بالتكتل الدفاعي طوال الشوط الأول، وغاب هجومياً حيث لم يسدد أي كرة نحو مرمى فلامنغو.
دفع ماهر الكنزاري مدرب الترجي مع بداية الشوط الثاني بالجنوب إفريقي إلياس موكوانا والإيفواري عبد الرحمن كوناتي، ما ساهم في تحسن أداء الفريق.
وهدد بطل الدوري التونسي مرمى فلامنغو بأول فرصة في المباراة عند الدقيقة 48 عبر تصويبة محمد أمين بن حميدة.
حاول الترجي ثانية عبر النجم الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة 63، بعدما رواغ قبل أن يسدد كرة فوق المرمى.
وأنقذ الحارس أوغستين روسي شباك الفريق البرازيلي من هدف محقق بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة بلايلي في الدقيقة 66.
على عكس مجريات اللعب، أطلق لويس أرواخو تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة لمرمى بشير بن سعيد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70؛ لينتهب اللقاء بفوز فلامنغو بثنائية.
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