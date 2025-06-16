نائب وزير الخارجية يستعرض مع سفيري بريطانيا والصين المستجدات الدولية

البلاد – الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس في الرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.