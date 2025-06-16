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نائب وزير الخارجية يستعرض مع سفيري بريطانيا والصين المستجدات الدولية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1446 هـ      16 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس في الرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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