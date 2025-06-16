مونديال الأندية| بورتو وبالميراس يتعادلان سلبيًا

البلاد_ جدة

رفض فريقا بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي استغلال تعادل الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، واكتفيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لم تشهد المجموعة الأولى أي هدف في مباراتين، ما يجعلها حتى الآن أكثر المجموعات تحفظاً في البطولة، لكن ذلك يُنبئ بمواجهتين قويتين في الجولة الثانية.

تفوّق النادي البرازيلي بشكل طفيف أمام “التنين” البرتغالي، لا سيّما في نسبة الاستحواذ على الكرة (55%). كما أنهى اللقاء بـ17 تسديدة في مقابل 11 لبورتو، من دون تمكّن أيّ منهما من تسجيل هدف على الأقلّ.

وأهدر بالميراس فرصة غريبة أواخر الشوط الأول، إذ تألّق الحارس البرتغالي كلاوديو راموس مرتين أمام هجوم الفريق البرازيلي، وساهم مع زميله فرانسيسكو مورا في منع هدف محقق.

بتلك النتيجة، يتصدّر الأهلي المصري مجموعته، استناداً إلى معيار اللعب النظيف؛ إذ إنه كان أقلّ الفرق الأربعة في المجموعة حصولاً على البطاقات الصفراء، واكتفى ببطاقة واحدة، نالها مروان عطية في الدقيقة 90+2 أمام إنتر ميامي.