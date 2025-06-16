الرياضة

مونديال الأندية| بورتو وبالميراس يتعادلان سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1446 هـ      16 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_ جدة
رفض فريقا بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي استغلال تعادل الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، واكتفيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لم تشهد المجموعة الأولى أي هدف في مباراتين، ما يجعلها حتى الآن أكثر المجموعات تحفظاً في البطولة، لكن ذلك يُنبئ بمواجهتين قويتين في الجولة الثانية.

تفوّق النادي البرازيلي بشكل طفيف أمام “التنين” البرتغالي، لا سيّما في نسبة الاستحواذ على الكرة (55%). كما أنهى اللقاء بـ17 تسديدة في مقابل 11 لبورتو، من دون تمكّن أيّ منهما من تسجيل هدف على الأقلّ.

وأهدر بالميراس فرصة غريبة أواخر الشوط الأول، إذ تألّق الحارس البرتغالي كلاوديو راموس مرتين أمام هجوم الفريق البرازيلي، وساهم مع زميله فرانسيسكو مورا في منع هدف محقق.

بتلك النتيجة، يتصدّر الأهلي المصري مجموعته، استناداً إلى معيار اللعب النظيف؛ إذ إنه كان أقلّ الفرق الأربعة في المجموعة حصولاً على البطاقات الصفراء، واكتفى ببطاقة واحدة، نالها مروان عطية في الدقيقة 90+2 أمام إنتر ميامي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *