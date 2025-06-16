مع انطلاق الاختبارات في يوم دراسي عادي.. تعليم جدة: تخصيص هواتف إرشادية لتقديم الاستشارات للطلاب وأسرهم

البلاد ــ جدة

انطلقت أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، في مدارس التعليم العام، التي تُجرى ضمن اليوم الدراسي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، أن انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث شهدت أداءً مميزًا من الطلبة، ما يعكس استعدادهم الجيد، واهتمام ودعم أسرهم خلال الفترة الماضية، وهو ما سيتوّج- بإذن الله- بالنجاح والتفوق.

وأضافت أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب التوعية الصحية خلال فترة الاختبارات، كما تعمل المدارس من خلال هيئاتها التعليمية والإدارية ولجان الاختبارات على تقديم حصص معالجة الفاقد التعليمي بشكل يومي، واستكمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة أولًا بأول، لضمان الدقة في التقييم.

إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد علوش، أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بجامعة جازان، أن قرار وزارة التعليم بإجراء الاختبارات النهائية خلال يوم دراسي عادي، يُعد قرارًا ذكيًا ومفيدًا نفسيًا وتربويًا، ويعكس توجهًا مدروسًا؛ يهدف إلى تخفيف التوتر والقلق عن الطلاب وأسرهم.

وقال الدكتور علوش، في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه في منصة “إكس”:” أرى أن هذا من أذكى القرارات التعليمية، لأنه لا يهدف فقط إلى تنظيم العملية التعليمية، بل الأهم من ذلك أنه يخفف الضغط النفسي على الطالب وبيئته المنزلية. حين يتحوّل يوم الاختبار إلى يوم دراسي اعتيادي، يكون الطالب أكثر هدوءًا وتركيزًا، ويبتعد عن مشاعر التوتر المفرط التي تصاحب الأجواء الرسمية المعتادة للاختبارات”. ووجّه الدكتور علوش مجموعة من النصائح للطلاب خلال فترة الاختبارات؛ من أبرزها: تجنّب السهر، لأنه يضعف التركيز، وعدم القراءة السريعة قبل دخول قاعة الاختبار، واصفًا إياها بـ”قراءة الضياع والشتات”، وعدم مراجعة الأسئلة مع الزملاء صباح يوم الاختبار، لأن النقاشات العشوائية قد تشتت الانتباه وتربك الذهن.

يُذكر أن الاختبارات التحريرية تستمر حتى يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، مع تخصيص فترات محددة للطلاب المتوقع تخرجهم وطلاب الدور الثاني، بما يضمن شمولية التقييم وتكافؤ الفرص.