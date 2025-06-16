مختص: احموا السيارات من الشمس بـ”الهندسة الذكية”

البلاد ــ بريدة

قدّم أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند توجيهات هندسية دقيقة حول الطريقة المثلى لبناء مظلات السيارات في فصل الصيف داخل السعودية، مستندًا إلى حركة الشمس الموسمية وزوايا إشعاعها على المركبات.

وأوضح المسند أن فهم مسار الشمس يُعد أساسًا لتصميم مظلة فعالة، مبينًا أن الشمس خلال الصيف تشرق من جهة الشرق الشمالي الشرقي، وتغرب في الغرب الشمالي الغربي، وهو ما يجعل أشعتها تستهدف السيارة مباشرة من الجهتين الغربية والشمالية الغربية خلال ساعات الذروة، من بعد الظهر حتى غروب الشمس. وبناءً على هذه المعطيات، أوصى عند تصميم المظلات الفردية للمنازل، أو الاستراحات أو الساحات، بإغلاق جميع الجهات ما عدا الجهة الشرقية لتكون المدخل؛ لتحقيق أفضل درجات الحماية. أما في حالة المظلات المتعددة، كما هو الحال في الدوائر الحكومية أو الشركات، فأشار إلى ضرورة أن تمتد صفوف المظلات من الشرق إلى الغرب، مع فتحات مخصصة من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يضمن استمرار الظل خلال ساعات الدوام الرسمي. وتهدف هذه الإرشادات إلى تقليل تعرض السيارات المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، ما يسهم في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل المركبة، ويطيل عمر الطلاء والإطارات. ولفت المسند إلى أن هذه التوصيات تستند إلى علم الزوايا الشمسية الموسمية وحركة الظلال؛ لتحقيق حلول بيئية وهندسية فعالة.