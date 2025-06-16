فورمولا إي تعود إلى جدة في الموسم 12| أسرع سيارة أحادية المقعد تلتقي بأسرع حلبة شوارع في العالم يومي 13 و14 فبراير المقبل

• أكبر جدول لسباقات الفورمولا إي حتى الآن، 18 سباقًا في 12 مدينة عالمية

• ستقام الجولتان 4 و5 على حلبة كورنيش جدة يومي 13 و14 فبراير المقبل

• سيشهد الموسم 12 نهاية عصر GEN3 Evo، قبل إطلاق الجيل الجديد GEN4 في الموسم الـ 13

هاني البشر _ الرياض

كشفت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عن الجدول المبدئي للموسم الثاني عشر 2025 – 2026 من بطولة العالم للفورمولا إي ABB، وذلك عقب اعتماده من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي، ويشهد هذا الموسم أضخم روزنامة في تاريخ البطولة حتى الآن، مع جدول حافل يضم 18 سباقًا في 12 مدينة حول العالم، ومن أبرزها العاصمة الإسبانية مدريد، والظهور الأول في حلبة ميامي الدولية، بالإضافة إلى عودة السباقات الليلية المزدوجة تحت الأضواء الكاشفة على حلبة كورنيش جدة.

بعد انطلاقتها المميزة على حلبة كورنيش جدة مطلع هذا العام، تستعد فورمولا إي للعودة مجددًا إلى مدينة جدة ضمن منافسات الموسم الثاني عشر، في تأكيد جديد على مكانة المملكة المتصاعدة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية، وعلى ضفاف البحر الأحمر، تقدم حلبة كورنيش جدة، الشهيرة بمنعطفاتها السريعة، وأجوائها الفريدة، تجربة سباق استثنائية تحت الأضواء الكاشفة، وتعد الجماهير بمزيد من الإثارة والتحدي في واحدة من أبرز محطات الموسم.

ينطلق الموسم الثاني عشر من بطولة العالم للفورمولا إي في السادس من ديسمبر المقبل من شوارع ساو باولو البرازيلية، قبل أن تتجه البطولة إلى مكسيكو سيتي في يناير 2026، وتشهد حلبة ميامي الدولية أول ظهور لها على روزنامة الفورمولا إي في 31 يناير المقبل، لتقترب البطولة من قلب أحد أبرز المراكز الرياضية وأكثرها شغفًا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويأتي هذا الحدث بعد النجاح اللافت الذي حققته فعاليات جلسات EVO التي أُقيمت في مارس الماضي في الموقع ذاته.

ثم تشهد حلبة كورنيش جدة إقامة الجولتين الرابعة والخامسة تحت الأضواء الكاشفة، لتكون المدينة الوحيدة التي تستضيف سباق ليلي هذا الموسم يومي 14 – 13 فبراير المقبل، ثم تتجه البطولة بعد ذلك إلى العاصمة الإسبانية مدريد التي ستستضيف أولى جولات الفورمولا إي على حلبة جاراما التاريخية، وهي المرة الأولى التي تقام فيها سباقات الفورمولا إي، وأول سباق ضمن بطولة العالم يقام في المدينة منذ 37 عامًا.

كما ستشهد روزنامة الموسم الثاني عشر عودة عدد من الوجهات البارزة، مثل برلين وشنغهاي، وطوكيو، حيث تستضيف كل مدينة منها سباقين متتاليين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتواصل موناكو تألقها كأحد أبرز محطات رياضة المحركات، مع استضافة سباقين متتالين على حلبتها الشهيرة، وهي المرة الثانية في تاريخها التي تستضيف فيها جولتين من بطولة العالم خلال يومين متتاليين، بعد التجربة الأولى في مايو من هذا العام، وتختتم منافسات الموسم في العاصمة البريطانية لندن، من خلال سباقين حاسمين يومي 15 و16 أغسطس 2026، ليكونا ختامًا لعصر الجيل الجديد للسيارة GEN3 Evo، قبل إطلاق سيارة GEN4 الجديدة كليًا في الموسم الثالث عشر، 2026-2027م.

ولا تزال هناك محطتان إضافيتان ضمن روزنامة البطولة بانتظار التأكيد الرسمي، في ظل استمرار المفاوضات الجارية مع الجهات المحلية المعنية، والتي دخلت مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول الكامل بعد اعتماده رسميًا خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس العالمي لرياضة السيارات في وقت لاحق من هذا العام.

وجاءت الاستدامة كأحد المرتكزات الأساسية في تصميم وتنفيذ روزنامة الموسم الجديد، حيث جرى تنظيم مجموعة من السباقات ضمن مناطق جغرافية موحدة في الأمريكتين، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، بهدف تقليل عمليات نقل المعدات، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في مختلف الوجهات.

وبهذه المناسبة، أعرب ناتشو كالسيدو، مدير الفعاليات في الفورمولا إي، عن سعادته بعودة السباق إلى جدة، قائلاً: “يسعدنا أن نستأنف منافساتنا في جدة بعد عام أول كان ناجحًا للغاية، وتتميز حلبة كورنيش جدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بأنها ليست فقط أسرع حلبة شوارع في العالم، بل تمثل أيضًا دليلاً حيًا على الحضور المتصاعد للمملكة في الساحة الرياضية العالمية، وبدعم من شركائنا المتعددين، تفخر الفورمولا إي بأن تكون جزءًا من هذا المشهد الرياضي النشط والمتطور، الذي لا يكتفي باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بل يلهم أيضًا مستقبل رياضة السيارات الكهربائية.”