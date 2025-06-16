سان جيرمان يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية في مونديال الأندية

البلاد- جدة

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا كبيرًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد (4-0)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان واجه أتلتيكو مدريد، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، لمونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى 13 يوليو المقبل.

باريس سان جيرمان المتوج بدوري أبطال أوروبا مؤخرًا، فرض هيمنته على المباراة مبكرًا من خلال عدة محاولات، ترجمها إلى هدف أول مبكر بالدقيقة 19 عن طريق فابيان رويز.

ثم ضاعف فينينيا النتيجة وعزز تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني، في الدقيقة 45+1، قبل إطلاق الحكم لصافرة نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة.

وتلقى لينجليه مدافع أتلتيكو مدريد البطاقة الحمراء في الدقيقة 78، ليستكمل أتلتيكو مدريد المباراة بـ10 لاعبين في الدقائق التي تبقت من اللقاء.

واكتملت ثلاثية باريس سان جيرمان قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ3 دقائق، بعدما سجل سيني مايولو هدفًا جديدًا في شباك يان أوبلاك حارس الأتليتي.

حكم المباراة أزاد من معاناة أتلتيكو مدريد، بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، عقب الرجوع لتقينة الفيديو، التي ترجمها لي كانج إن إلى هدف رابع، في الدقيقة 90+7.

واعتلى باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثانية مبكرًا، بالحصول على 3 نقاط على حساب أتلتيكو مدريد، بينما تقام المباراة الثانية للمجموعة بين بوتافوجو وسياتل ساوندرز، فجر اليوم الاثنين.