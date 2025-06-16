الهلال يُطلق فعالية “شاطئ ميامي بالأزرق” ضمن كأس العالم للأندية 2025

هاني البشر _ ميامي

تنظم شركة نادي الهلال فعالية جماهيرية مميزة تحت شعار “شاطئ ميامي بالأزرق”، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 17 من شهر يونيو الجاري في قلب شارع “لينكون” بالقرب من شاطئ “ميامي”، أحد أبرز الوجهات التجارية والسياحية القريبة من الشاطئ الجنوبي في مدينة “ميامي”.

تُعد هذه الفعالية المحطة الرئيسية لأنشطة الهلال الجماهيرية في “ميامي”، وتأتي ضمن برنامج التفاعل مع الجماهير بالتزامن مع تواجد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتُقام الفعالية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

ويهدف النادي من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز التواصل مع محبيه، عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي تشمل:

• تحدي الكرات المتعددة

• كاميرا 360

• تحدي سرعة المناولات

• الرسم على الوجه

• كرة القدم تحت الطاولة

• الرسم على الجدار

• هدايا تذكارية مجانية