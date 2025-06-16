النصر يُقيل ماجد الجمعان

البلاد _ الرياض

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين، إقالة رئيسه التنفيذي ماجد بن محمد الجمعان (السرور)، على خلفية مخالفات تتعلق بالالتزامات التعاقدية، وذلك بعد تحقيقات داخلية بدأت منذ مطلع مايو الماضي.

وأوضح النصر، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد قيام الجمعان بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة «X» بتاريخ 12 يونيو الجاري، تضمنت معلومات غير دقيقة، اعتبرها النادي محاولة للتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة.

وكشف البيان أن مجلس الإدارة كان قد قرر في 8 مايو 2025 بالإجماع تجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي مؤقتاً، بعد تلقي بلاغات من أطراف داخلية وخارجية بشأن ممارسات تستدعي التحقيق. وتم إبلاغ الجمعان رسميًا بالقرار، حيث وقع على إقرار بالتحقيق والتزام بالسرية.

وأشار النصر إلى أن الجمعان خالف هذه الالتزامات خلال فترة التحقيق، مما ألحق ضررًا بسمعة النادي، وهو ما دفع مجلس الإدارة، بعد منحه كامل حق الرد والدفاع، إلى اتخاذ قرار نهائي بفسخ عقده.

وحمّل البيان الجمعان مسؤولية التقصير في أداء مهامه منذ توليه المنصب في يناير 2025، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أي خطة استراتيجية أو تشغيلية تلبي متطلبات المرحلة، إلى جانب ضعف تفاعله مع عدد من الملفات المهمة.

وختم نادي النصر بيانه بالتأكيد على التزامه بالأنظمة ومعايير الحوكمة، مشيرًا إلى أنه بصدد مراجعة شاملة لأداء الموسم الرياضي الماضي، بما في ذلك الملفات الفنية، استعدادًا لموسم يليق بطموحات جماهيره.