الأخضر السعودي يعبر هايتي في الكأس الذهبية

البلاد_ جدة

استهل المنتخب السعودي مشواره في الكأس الذهبية” الكونكاكاف” 2025، بفوز صعب على منتخب هايتي بهدف نظيف مساء صباح الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ضغط منتخب هايتي على دفاع “الأخضر” في أول ربع ساعة، قبل أن ينال صالح الشهري ركلة جزاء، سدّدها بنجاح في الدقيقة 22 مسجلًا التقدّم للمنتخب الوطني.

وبات الشهري صاحب أول هدف سعودي في بطولة الكأس الذهبية، حيث يشارك الأخضر لأول مرة.

وحافظ الشهري على سجله المثالي في تسديد ركلات الجزاء مع الأخضر، بعدما نجح في تسجيل كل الركلات الخمس.

استبسل المنتخب السعودي؛ من أجل الحفاظ على الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، مع تألق لافت للحارس نواف العقيدي والمدافع عبد الإله العمري.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب أميركا فوزاً كبيراً على ترينيداد وتوباغو بخماسية نظيفة.