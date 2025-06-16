الرياضة

الأخضر السعودي يعبر هايتي في الكأس الذهبية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1446 هـ      16 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_ جدة

استهل المنتخب السعودي مشواره في الكأس الذهبية” الكونكاكاف” 2025، بفوز صعب على منتخب هايتي بهدف نظيف مساء صباح الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ضغط منتخب هايتي على دفاع “الأخضر” في أول ربع ساعة، قبل أن ينال صالح الشهري ركلة جزاء، سدّدها بنجاح في الدقيقة 22 مسجلًا التقدّم للمنتخب الوطني.

 

وبات الشهري صاحب أول هدف سعودي في بطولة الكأس الذهبية، حيث يشارك الأخضر لأول مرة.

وحافظ الشهري على سجله المثالي في تسديد ركلات الجزاء مع الأخضر، بعدما نجح في تسجيل كل الركلات الخمس.

استبسل المنتخب السعودي؛ من أجل الحفاظ على الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، مع تألق لافت للحارس نواف العقيدي والمدافع عبد الإله العمري.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب أميركا فوزاً كبيراً على ترينيداد وتوباغو بخماسية نظيفة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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