أمير الشرقية ونائبه يستقبلان إدارة نادي الخليج

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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الرياضي بسيهات المهندس علاء الهمل، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وعدد من اللاعبين، وذلك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة اليد ببطولة الدوري السعودي للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب ما حققه النادي من إنجازات متنوعة في عدد من الألعاب، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية طارق محمد القحطاني.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الرياضي، وحرصها على تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق الإنجازات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي يعزز التميز والتنافسية، مؤكدًا أن ما حققه نادي الخليج يعكس الصورة المشرفة التي وصلت إليها أندية المنطقة في الألعاب المختلفة .

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية إدارة نادي الخليج ولاعبي الفريق على هذه الإنجازات، معربًا عن فخره بما حققوه من نتائج مشرّفة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لأبناء المنطقة، وتجسد روح الفريق الواحد والطموح العالي الذي يتحلى به لاعبو النادي .

كما استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الرياضي بسيهات المهندس علاء الهمل، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وعدد من لاعبي الفريق، بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة اليد بطولة الدوري السعودي للموسم الرياضي الحالي، بالإضافة لعدد من الإنجازات الرياضية على مستوى الألعاب المختلفة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية طارق محمد القحطاني.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إدارة النادي واللاعبين على هذا الإنجاز الرياضي، الذي يُضاف إلى سجل نادي الخليج الحافل بالنجاحات، مشيدًا بما يقدمه النادي ، منوهاً سموه بالدعم السخي والاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للرياضة في المملكة، سعيًا إلى تمكين الشباب وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما يقدمه شباب المنطقة من مستويات رياضية متقدمة، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي الخليج من بطولات وتميّز على المستويين المحلي والخارجي يمثل مصدر فخر لأبناء المنطقة، وحافزًا لمزيد من العطاء.

واستعرض المهندس علاء الهمل خلال اللقاء أبرز ما حققه النادي خلال الموسم الحالي، حيث حصد الفريق الأول لكرة اليد أربع بطولات تمثلت في: بطولة الدوري الممتاز، كأس السوبر السعودي الإماراتي، كأس الاتحاد السعودي، وبطولة النخبة، إلى جانب إحراز فرق ألعاب القوى النسائية لمراكز متقدمة وميداليات ذهبية.

كما أشار إلى دور النادي في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات هادفة إلى تمكين شباب وشابات المنطقة الشرقية والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

وأعرب الهمل عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه على هذا الاستقبال، وعلى اهتمامهما ودعمهما المستمر للقطاع الرياضي ولأندية المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لتقديم المزيد من الجهود وتحقيق الإنجازات.