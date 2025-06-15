“هيئة الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي

البلاد – الرياض

حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره نسبيًا عند 2.2% خلال شهر مايو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ويُعدُّ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من

السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي

أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر

أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.