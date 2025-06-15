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“هيئة الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره نسبيًا عند 2.2% خلال شهر مايو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ويُعدُّ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من

السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي

أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر

أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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