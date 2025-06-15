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ناقش تداعياتها على الأمن والاستقرار الدولي.. وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه في خمس دول التطورات الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس (السبت)، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.
وتلقى سمو وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما تلقى سمو وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات، التي تشهدها المنطقة لاسيما العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها في المنطقة.
وكذلك تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة، وأهمية خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. كما تلقى سموه اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية اليونان غيورغوس جيرابيتريتيس. وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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