 “مصعب الجوير”| أفضل لاعب واعد في تاريخ الدوري.. طموحات عالية وأرقام مبهرة

محمد الجليحي – الرياض

يعتبر اكتشاف النجوم والمواهب في لعبة كرة القدم من أصعب المهام وتكمن هذه الصعوبة في ندرة مواهب كرة القدم وتحتاج لعين خبير لإكتشافهم ومن ثم صقل الموهبة لفائدة الكرة السعودية

نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي مصعب الجوير (22 عاماً من مواليد 2003) بدأ حياته الرياضية في الفئات السنية في نادي الهلال، وتدرج حتى وصل للفريق الأول، وتم إبرام أول عقد احترافي معه في عام 2021 لمدة عامين، ومن ثم تم تمديد العقد لسنتين إضافيتين، وتم إعارته لنادي الشباب ومن ثم عاد للهلال.

وكانت أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا امام الاستقلال الإيراني وسجل أول أهدافه الدورية امام ضمك في أول لقاء يشارك فيه .

مصعب فرض نفسه كاسم قادم بقوة على كبار المدربين سواء في الهلال أو الشباب (إعارة) أو في المنتخب السعودي وأصبح وجوده أساسياً مطلباً للجماهير وخاصة الهلالية والتي طالبت كثيراً من ادارة النادي عدم تجديد إعارته للشباب والاكتفاء بالفترة الماضية بل والاتفاق معه على تجديد عقده وعدم دخوله الفترة الحرة والذي ينتهي في 30 من يونيو 2026

إنجازات مصعب الجوير

خلال دوري موسم 2025/2024 لعب 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 وساهم في 15، وأصبح ثاني اكثر لاعب سعودي مساهمةً وصناعة؛ حيث صنع 20 فرصة محققة وحقق جائزة رجل المباراة في 6 مباريات، وأصبح اكثر لاعب يحقق جائزة افضل لاعب واعد للشهر تاريخياً في دوري المحترفين بواقع ( 9 ) مرات.

وخلال جميع المسابقات استطاع صناعة 13 هدفا بموسم واحد فقط لأول مره خلال مسيرته الكروية

وحقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وكأس السوبر السعودي 2021 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 ودوري المحترفين 2021-2022

وحقق مع المنتخب السعودي تحت 20 عاما بطولة كأس العرب 2021 و عام 2022 وكان هو كابتن المنتخب

وحقق مع منتخب تحت 23 عاما بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022

وبعد عودته لفريقه الهلال ستكون أولى مشاركاته امام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء المقبل.