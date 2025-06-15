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فنون الطهي السعودي ترسو في معرض تذوق بلندن

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
تُشارك هيئة فنون الطهي في معرض تذوّق لندن للمرة الثالثة على التوالي، الذي يقام خلال الفترة من 18 حتى 22 يونيو 2025، في عاصمة المملكة المتحدة لندن بحديقة ريجينت، من خلال جناح “مذاق الثقافة السعودية”؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على ثقافة وأصالة فنون الطهي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي وتقديم المملكة كمركز للثقافة والمذاق.
وتتمثل مشاركة الهيئة في الجناح بتقديم أنشطة وممارسات تبرز أصالة فنون الطهي السعودي، ومنها: تجربة الطهي الحي، يبرز من خلالها الطهاة السعوديون المبدعون مواهبهم الفريدة في فنون الطهي، في فرصة تتيح للجمهور تذوق العديد من الأطباق السعودية الشهيرة والتقليدية التي تُسهم في التعريف بثقافة المطبخ السعودي وأصالته، ومنها الطبق الوطني الجريش.
ويتضمن الجناح أنشطة تفاعلية تستعرض عناصر من التراث الثقافي المحلي منها الطوق العسيري والحناء، إلى جانب تقديم القهوة والتمور السعودية التي تعد رمزًا للكرم والضيافة، كما يتضمن المعرض تقديم الآيسكريم بنكهات مستوحاة من المقادير السعودية، مثل: التمر، الورد الطائفي، والمانجو الجيزاني، وتقديم المشروبات الباردة، وكذلك متجر متميز يقدم مجموعة من المنتجات السعودية ومنها المعمول والقهوة السعودية، في تجربة متكاملة تجمع بين التذوق والاقتناء.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام الهيئة المستمر بإبراز ثراء وأصالة فنون الطهي السعودي، ونقل الثقافة السعودية إلى جمهور واسع من أنحاء العالم، عبر استعراض مهارات الطهاة السعوديين المبدعين والمنتجات السعودية أمام جمهور دولي واسع، في خطوة نحو تعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي للطهي، وتقديم تجربة تعبّر عن تنوع الثقافة السعودية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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