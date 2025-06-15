الرياضة

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي بعثة نادي الهلال

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر – الرياض
التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين

الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في مكتبها بمقر السفارة في واشنطن اليوم، بعثة الفريق

الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن استعداداتهم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأعربت سموها خلال اللقاء عن تمنياتها لفريق الهلال بالتوفيق في مهمة تمثيل المملكة في هذا

المحفل الدولي، وتحقيق أفضل النتائج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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