الرياضة سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي بعثة نادي الهلال

هاني البشر – الرياض

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في مكتبها بمقر السفارة في واشنطن اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن استعداداتهم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. وأعربت سموها خلال اللقاء عن تمنياتها لفريق الهلال بالتوفيق في مهمة تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي، وتحقيق أفضل النتائج.