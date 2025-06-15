توعية الحجاج المغادرين بـ 6 لغات في مطار المؤسس

البلاد ــ جدة

أطلقت مطارات جدة حملةً توعويةً مكثفةً تحت شعار “الرحلة 46” لتوعية ضيوف الرحمن، خلال مرحلة المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية، وتهدف إلى توجيه حزمة من رسائل التوعية التي تتضمن التعليمات والإرشادات المهمة لتسهيل رحلة الحجاج المغادرين.

وتأتي حملة “الرحلة 46” تماشيًا مع الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن بجميع صالات المطار، من خلال توعيةٍ برسائلَ موجّهةٍ، تتضمن تعليمات شحن الأمتعة وعبوات زمزم، مرورًا بنماذج الإفصاح والوثائق وإجراءات السفر، وصولًا إلى التعريف بالأدوات والمواد المحظورة التي يمنع شحنها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستثنائية المقدمة.

وتتضمن الحملة جوانب إعلامية متنوعة، تشمل منصات التواصل الاجتماعي وشاشات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالإضافة إلى مليوني رسالة نصية موجّهة لتوعية ضيوف الرحمن المغادرين، ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى.

وتضمنت الحملة تجهيز دليل إرشادي يحتوي جميع الإرشادات التوعوية للحجاج، مترجمٍ إلى ست لغات مختلفة (العربية، والإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والأوردو، والملاوي)، إذ وُزع على بعثات الحج بالتنسيق مع مركز التوعية بوزارة الحج والعمرة، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف.

ومن المقرّر أن تمتد حملة “الرحلة 46” التوعوية ، حتى نهاية مرحلة مغادرة الحجاج إلى أوطانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بيسر وطمأنينة.