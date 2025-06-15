ترسية حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية لصالح شركة “ثمانية”

هاني البشر – الرياض

أعلن المسابقات السعودية، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، السبت، عن ترسية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وبطولة كأس السوبر السعودي، ودوري يلو للدرجة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من الموسم الرياضي المقبل 2025-2026 وحتى 2030-2031 لصالح شركة “ثمانية” للنشر والتوزيع، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

جاء ذلك عقب منافسة بين عددٍ من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلام، والبث الرقمي، والتلفزيوني محليًّا، وعالميًّا.

ومن المقرر أن تتولى شركة “ثمانية” نقل وتغطية مباريات البطولات المذكورة وتقديمها للجمهور من خلال طريقتين، الأولى تتمثل في البث الرقمي، والثانية من خلال البث الفضائي عبر قنوات تلفزيونية جديدة، حيث سيتم نقل المباريات عبر مسارين، الأول بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

وأكد الاتحاد السعودي ورابطتا المحترفين والدرجة الأولى أن الاختيار تم بناءً على معايير دقيقة شملت كفاءة البنية التحتية التقنية، قدرة التوزيع، جودة المحتوى، مدى توافق الرؤية التشغيلية مع الأهداف المشتركة في تعزيز الوصول الإعلامي للبطولات السعودية، وتحقيق استدامة مالية عبر نموذج توزيع متكامل، وذلك في خطوة تعكس الالتزام المستمر بتطوير المنظومة الإعلامية للمنافسات، وتقديم تجربة مشاهدة تتماشى مع تطلعات الجماهير الرياضية، وتدعم في الوقت نفسه الاحترافية التنظيمية للأندية، والتوسع التجاري للمنتج الرياضي السعودي.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطتي المحترفين والدرجة الأولى، نحو بناء منظومة إعلامية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة البطولات السعودية ودوري روشن السعودي كأحد أكثر المسابقات نموًا وتأثيرًا في العالم، وتواكب تطلعات الجماهير، علاوةً على مساهمتها في دعم الأندية لتعزيز مواردها.