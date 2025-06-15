الرياضة المسحل: مشاركة المنتخب السعودي في الكأس الذهبية خطوة مهمة في مسيرة التطوير والحضور الدولي

البلاد- واشنطن

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، عن اعتزازه بمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة الكأس الذهبية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه المشاركة تُعدُّ؛ خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنتخب، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية. وقدم المسحل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على الاهتمام والدعم وتسهيل مهمة الوفد السعودي المشارك في البطولة، وأيضا للقنصل السعودي العام في لوس انجلوس بندر بن فهد الزيد، مشيرًا إلى أن مشاركة المنتخب السعودي تمثّل محطة تاريخية في مسيرة الأخضر السعودي، وتأتي انسجامًا مع إستراتيجية كرة القدم السعودية، ومتوائمة مع أهداف توسيع نطاق المشاركة في البطولات الدولية، وتوفير تجارب فنية دولية عالية المستوى للاعبين، وزيادة معدل الاحتكاك الفني. وقال: “بعزيمة اللاعبين والثقة بالجهاز الفني فإننا قادرون على تقديم صورة مشرّفة تليق بمكانة الكرة السعودية، ونعوّل على هذه المشاركة؛ لتكون فرصة إضافية في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدّمتها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. واختتم المسحل تصريحه بتوجيه الشكر للاتحاد القاري لكرة القدم “الكونكاكاف” على دعوته للمنتخب السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُبرز المكانة المتنامية لكرة القدم السعودية على المستوى الدولي.