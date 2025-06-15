“التخصصي ” يستضيف اجتماع مستشفيات العيون العالمية

البلاد ــ الرياض

يستضيف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في الرياض، يوم غد الاثنين الاجتماع الإستراتيجي للجمعية العالمية لمستشفيات العيون (WAEH)، بمشاركة نخبة من أبرز قيادات مستشفيات العيون حول العالم. وتعكس استضافة المستشفى التخصصي للعيون لهذا الحدث العالمي على مدى يومين، تأكيدًا لمكانته البارزة في طب العيون على المستويين الإقليمي والدولي، كذلك التزامه بتعزيز التعاون الطبي وتبادل المعرفة مع المؤسسات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تقديم رعاية بصرية متقدمة للمرضى في المملكة والعالم، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في جعل المملكة وجهة رائدة لاستضافة المحافل الدولية الكبرى في مختلف المجالات. وتُعد الجمعية العالمية لمستشفيات العيون (WAEH) منصة تجمع تحت مظلتها مجموعة من أفضل مستشفيات ومراكز العيون العالمية، وتركز في أنشطتها على تطوير المعايير الطبية المتقدمة في مجال رعاية العيون، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الأعضاء، ومشاركة أفضل الممارسات في تقديم خدمات العيون والارتقاء بتجربة المرضى. وتضم الجمعية في عضويتها مستشفيات عريقة يتجاوز تاريخ تأسيس بعضها قرنين من الزمان، من أبرزها: مركز سنغافورة الوطني للعيون، ومستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، ومستشفى روتردام للعيون في هولندا، ومستشفى ومعهد ويلمر للعيون التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومركز إيموري لطب العيون، ومستشفى ويلز للعيون في فيلادلفيا.