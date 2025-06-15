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“التخصصي ” يستضيف اجتماع مستشفيات العيون العالمية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
يستضيف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في الرياض، يوم غد الاثنين الاجتماع الإستراتيجي للجمعية العالمية لمستشفيات العيون (WAEH)، بمشاركة نخبة من أبرز قيادات مستشفيات العيون حول العالم. وتعكس استضافة المستشفى التخصصي للعيون لهذا الحدث العالمي على مدى يومين، تأكيدًا لمكانته البارزة في طب العيون على المستويين الإقليمي والدولي، كذلك التزامه بتعزيز التعاون الطبي وتبادل المعرفة مع المؤسسات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تقديم رعاية بصرية متقدمة للمرضى في المملكة والعالم، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في جعل المملكة وجهة رائدة لاستضافة المحافل الدولية الكبرى في مختلف المجالات. وتُعد الجمعية العالمية لمستشفيات العيون (WAEH) منصة تجمع تحت مظلتها مجموعة من أفضل مستشفيات ومراكز العيون العالمية، وتركز في أنشطتها على تطوير المعايير الطبية المتقدمة في مجال رعاية العيون، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الأعضاء، ومشاركة أفضل الممارسات في تقديم خدمات العيون والارتقاء بتجربة المرضى. وتضم الجمعية في عضويتها مستشفيات عريقة يتجاوز تاريخ تأسيس بعضها قرنين من الزمان، من أبرزها: مركز سنغافورة الوطني للعيون، ومستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، ومستشفى روتردام للعيون في هولندا، ومستشفى ومعهد ويلمر للعيون التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومركز إيموري لطب العيون، ومستشفى ويلز للعيون في فيلادلفيا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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