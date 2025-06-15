«أرويا كروز» ترسّخ مكانة السعودية السياحية

البلاد ــ جدة

كشفت رحلات “أرويا كروز”، عن انطلاق سفينتها “أرويا” باتجاه البحر الأبيض المتوسط، استعدادًا لبدء موسمها الأول في المنطقة بتاريخ 28 يونيو الجاري، إذ تُعد أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، وهي مجموعة تابعة لشركة “كروز السعودية” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك استعدادًا لبدء موسمها الأول في المنطقة ، ومن المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء “غلاطة بورت” في مدينة إسطنبول بتاريخ 20 يونيو الجاري، الذي ستتخذه ميناءً رئيسيًا لانطلاق رحلاتها السياحية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد المرور بمدينتَي كاش وبودروم على الساحل التركي.

وستُبحر سفينة “أرويا” في شرق البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من نهاية يونيو وحتى منتصف سبتمبر المقبل، عبر مسارات متنوعة تتراوح مدتها بين 6- 7 ليالٍ، وتشمل أبرز الوجهات السياحية في المنطقة مثل كاش وبودروم ومرمريس في تركيا، وأثينا وميكونوس ورودس وخليج سودا في اليونان، والإسكندرية في مصر.

كما تقدّم لضيوفها تجربة تجمع بين استكشاف وجهات متميزة والاستمتاع بتجارب أصيلة مستوحاة من التراث العربي، حيث يمثل إطلاق تلك الرحلات امتدادًا للنجاح الذي حققته “أرويا كروز” في موسمها الأول بالبحر الأحمر منذ ديسمبر 2024، حيث استقطبت أكثر من 70 ألف ضيف عبر رحلات شملت مصر والأردن وشاطئ صبا في جزيرة جبل الصبايا.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في السياحة البحرية، من خلال تقديم تجارب مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن التنوع والرفاهية والتميز الثقافي.